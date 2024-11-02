Сроки окончания реконструкции площадки «Гулливер» в парке Челябинске сдвинули почти на год

Власти Челябинска сообщили о переносе сроков окончания реконструкции зоны аттракционов в парке имени Гагарина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, подрядчик обещает открыть полностью готовую площадку «Гулливер» в парке Гагарина в августе 2025 года.

Причинами затянувшихся работ называют прошедшие в нынешнем году затяжные дожди, трудности с прокладкой коммуникаций в скальном грунте и другие.

Таким образом, площадка центрального городского парка, где по традиции располагались аттракционы, должна будет возобновить работу почти на год позже первоначально называвшихся сроков.

Напомним, о масштабной реконструкции Центрального парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина власти Челябинска заявили в мае текущего года. Здесь планировали оборудовать сухой и паровой фонтаны, автодром, арт-сквер, игровые зоны для самых маленьких и для детей старше шести лет, музыкальную и «тихую» зоны. Зимой к западу от центральной площади парка должен был появиться лесной каток. Стержневой темой обновленного общественного пространства объявили космос.

Начать планировали с площадки «Гулливер». Обновленную зону аттракционов обещали открыть в сентябре нынешнего года, а фигуру Гулливера, возвышающуюся над ней, подумывали нарядить в костюм космонавта.

Однако демонтаж площадки начали лишь в середине июля. Ближе к дню города тогда еще мэр Наталья Котова сообщила: открыть новую зону аттракционов в сентябре текущего года не получится. Власти и подрядчик предлагали ориентироваться в качестве срока окончания этого этапа реконструкции на начало 2025 года.

Но дожди не прекратились, а в октябре в Челябинске и вовсе выпал снег, и даже на несколько дней установился временный снежный покров. Да и начало ноября, как теперь оказалось, будет дождливо-снежным.

В общем, придется горожанам обойтись без аттракционов в главном парке и следующим летом.

Следует отметить, что о переносе сроков в данном случае можно говорить, скорее, условно. Работы по реконструкции всего парка с самого начала планировалось завершить в 2025 году. Причем значительную их часть подрядчик должен был выполнить как раз в следующем году. А скорейший запуск зоны аттракционов легко можно отнести, скорее, к области пожеланий, нежели формальных обязательств. Не исключено, что запуск обновленного «Гулливера» в сентябре 2024-го власти рассматривали как своеобразный пиар-ход в рамках кампании по выборам в городскую Думу. Но погода эти планы скорректировала.

Напомним, ЦПКиО, позднее получивший имя первого космонавта, открылся 18 мая 1934 года. В последний раз парк реконструировался в начале 2000-х годов. Тогда-то и появилась детская площадка «Гулливер». Предназначалась она для самых маленьких, и чтобы через нее не ездили велосипедисты, а по ночам не собиралась любители всевозможных развлечений, через некоторое время территорию «Гулливера» обнесли забором.

О необходимости новой реконструкции парка заговорили несколько лет назад и даже обсудили концепции его развития по схеме соучастного проектирования.

Как и предполагалось, «соучастие» горожан оказалось просто мероприятием для галочки в рамках нового федерального тренда. Мэрия, конечно, заявила, что при создании концепции реконструкции парка учтены все предложения участников проектирования, но оговорилась, что реализовать их можно будет только в зависимости от наличия финансирования и технической возможности. То есть, по сути, решать – прислушиваться к челябинцам или нет – должен был инвестор. Который не спешил объявляться. Чиновники долгое время лелеяли мечту привлечь для развития парка концессионера, но так и не нашли желающих.

В итоге, власти заявили, что в России нет «ни одной успешной практики внедрения концессионных соглашений по парковому пространству», а парк будет реконструирован за счет городского и регионального бюджетов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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