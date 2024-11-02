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Суббота, 2 ноября 2024, 19:51 мск

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Челябинец рискнул жизнью ради чужого кота

Молодой житель Челябинска рисковали жизнью ради чужого кота.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», молодой кот остался дома один. По словам соседей, хозяйка бросила его без воды и еды. Зверь решил выбраться наружу, через приоткрытое окно, но застрял.

После двух часов истошного мяуканья нашелся смельчак, который решился спуститься за несчастным животным с верхнего этажа. Парня обмотали веревкой. Он добрался до окна, в котором застрял кот и освободил того из плена. Задача оказалась не из легких: рамы плотно прижали тельце четвероного, и спасителю пришлось приложить усилия, чтобы вытащить зверя.

Наконец, кота удалось вытащить. Парень положил его за пазуху и с помощью веревки вернулся в свое окно.

То ли от того, что рамы что-то передавили коту, то ли от испуга у животного на время отнялись лапки, кот не мог ходить. Сейчас он уже передвигается, хотя и не очень уверено. Зверек по-прежнему находится у соседей. Говорят, что его хозяйка у же вернулась, но, несмотря на оставленную в дверях записку, на связь со спасителями своего кота не вышла.

Челябинск, Софья Артемьева

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