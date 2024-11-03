3 – 5 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

03.11.2024, воскресенье
-
10:15 Челябинск – Курс итальянского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
11:00 Челябинск – Начало акции «Ночь искусств» (Челябинский музей изобразительных искусств, пл. Революции, 1)
-
11:00 Челябинск – Мастер-класс по рисованию «Королева осени – Тыква» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
-
11:00 Челябинск – Лаборатория творчества «Шерстяная живопись» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)
-
12:00 Челябинск – Показ спектакля «Старая помпадурша» в рамках фестиваля актерских работ им. В.И. Милосердова (Челябинский Камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)
-
12:15 Челябинск – Курс испанского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
13:00 Челябинск – Творческая мастерская «Островок рукоделия» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
-
14:00 Челябинск – Лекция «Женщины в импрессионизме: семья как главный сюжет» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
-
14:00 Челябинск – Курс французского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
15:00 Челябинск – Показ спектакля «Петрушка на войне» в рамках фестиваля актерских работ им. В.И. Милосердова (Челябинский Камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)
-
15:00 Челябинск – Встреча в клубе «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
-
15:00 Челябинск – Мастер-класс «Открытка в стиле поп-арт» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
-
16:00 Челябинск – Концерт бардовской песни «Ты – мое дыхание» в исполнении семейных пар (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
-
17:00 Челябинск – Показ спектакля «Маленькая жизнь двенадцати рук» в рамках фестиваля актерских работ им. В.И. Милосердова (Челябинский Камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)
-
18:00 Челябинск – Акция «Ночь искусств» (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)
04.11.2024, понедельник
-
10:00 – 18:00 Челябинск – Патриотическая беседа-история «В единстве – наша сила» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
-
10:15 Челябинск – Утро в библиотеке для ветеранов Курчатовского района к 75-летию российского певца и композитора А.Б. Градского (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
10:15 Челябинск – Встреча в клубе «Зимняя вишня» садоводов Курчатовского района (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
12:00 Челябинск – Гала-концерт областного фестиваля национальных культур «Соцветие дружное Урала» (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92а)
-
12:30 Челябинск – Мастер-класс для серебряных волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
13:00 Челябинск – Развлекательная программа для всей семьи «Сила единства» (горсад им. А. С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)
-
13:00 Челябинск – Культурно-массовое мероприятие «Народов много – Родина одна!» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
-
13:00 Челябинск – Лекция Дмитрия Чарыкова «Роль соборности русского народа в периоды социальных кризисов» (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)
-
14:00 Челябинск – Торжественное открытие регионального слета «В кругу семьи», который объединит 300 представителей сообщества семей Челябинской области «Родные-Любимые» (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)
-
14:00 Челябинск – Занятие «Социальные сети: плюсы и минусы виртуального общения» в рамках курсов «Мир новых возможностей» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
-
14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
15:00 Челябинск – Открытые консультации по работе с ресурсами Президентской библиотеки (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)
-
15:20 Челябинск – Лекция «Детский постреволюционный театр Челябинска» (Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)
-
16:30 Челябинск – Экскурсия «Внутри театра» (Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)
-
17:00 Челябинск – Встреча клуба «Парк игр» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
-
18:00 Челябинск – Показ эскиза спектакля «А хочешь, я выучусь жить?» (Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)
-
18:00 Челябинск – Встреча «День рассматривания старых фотографий» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
05.11.2024, вторник
-
10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием врип главы Челябинска Алексея Лошкина (пл. Революции, 2)
-
14:15 Челябинск – Мастер-класс по изготовлению окопных свечей (ЮУрГГПУ, пр. Ленина, 69)
-
19:00 Челябинск – Торжественное закрытие регионального слета «В кругу семьи», который объединит 300 представителей сообщества семей Челябинской области «Родные-Любимые» (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»