В Челябинской области зафиксировали штормовой ветер

В разных районах Челябинской области за сутки выпало от 0,1 – 7 мм осадков.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, в большинстве муниципалитетов прошли небольшие, местами умеренные, а ночью в горах до сильных, дожди, переходящие в снег.

Было ветрено: отдельные порывы достигали 18-21 м/с, а ночью в Магнитогорске скорость ветра достигала 25 м/с.

«Ветер 25 м/с по шкале Боффорта – это 10 баллов (сильный шторм), может привести к значительному разрушению построек, вырванным с корнем деревьям», – пояснили в ЦГМС.

В ближайшие двое суток ветер немного ослабнет, но при порывах его скорость будет достигать 18 метров в секунду. В отдельных районах ожидается слабый и умеренный снег, а также гололедица.

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube