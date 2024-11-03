«Трактор» попал под «Локомотив»

Челябинский «Трактор» на домашней арене в упорной борьбе уступает «Локомотиву» из Ярославля – 3:5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начало встречи оказалось ошеломительным для хозяев.

Гости, одержавшие перед этим 7 побед подряд, первыми забросили шайбу. На 3-й минуте матча челябинцы остались в меньшинстве. И на 5-й минуте Александр Радулов реализовал численное преимущество – 1:0.

На 7-й минуте «Трактор» вновь остался в меньшинстве. На 8-й минуте Максим Шалунов подобрал отскок от лицевого борта и бросил с отрицательного угла. Шайба, угодив в щиток Зака Фукале, срикошетила в ворота – 2:0, «Локомотив» увеличивает отрыв.

Но постепенно игра выровнялась, и на 15-й минуте Артем Блажиевский с подачи Михаила Котляревского отправляет шайбу из круга вбрасывания в ворота ярославцев – 1:2.

Второй период команды провели более аккуратно. Если в первые 20 минут встречи южноуральцы заработали 5 удалений, а их гости – 3, то теперь скамейки штрафников пустовали весь период. Счет на табло изменился лишь на 35-й минуте: ярославцы убежали в контратаку, Степан Никулин ворвался в зону «Трактора», и в поединке один на один одолел Зака Фукале – 3:1.

На 39-й минуте контратаку организовали уже «черно-белые». Максим Шабанов, прорываясь по левому флангу, прострелил шайбой на пятак, а Дилан Сикура в одно касание переправил ее в ворота – 2:3.

В начале третьего периода Александр Радулов вновь огорчает челябинцев. На 44-й минуте нападающий, войдя в зону «Трактора», отдал шайбу Мартину Гернату, а получив ее обратно – отправил в ворота у дальней штанги. 4:2, «Локомотив» продолжает вести.

Но не сдается «Трактор». На 48-й минуте челябинцы закрепляются в зоне гостей, Никита Тертышный, сделв паузу, простреливает на дальнюю штангу, и Александр Шаров отправляет шайбу в практически пустые ворота: вратарь, ждавший удара в створ от Тертышного, оказывается к Шарову спиной, – 3:4, вновь сокращают челябинцы разрыв до минимума.

Команды продолжают обмениваться острыми атаками, но удача явно благоволит сегодня ярославцам. На 56-й минуте форвард «Локомотива» Павел Красковский с подачи Кирьянова отправляет пятую шайбу в ворота Зака Фукале – 5:3.

После этого голкипер «Трактора» оставляет ворота, уступая место шестому полевому игроку. У челябинцев чуть больше четырех минут на то, чтобы попробовать отыграться. Но гости стоят насмерть. А на 58-й минуте Павел Красковский даже пытается прорваться к пустым воротам «черно-белых», но безуспешно.

Однако успехов в обороне недостаточно. Время тает, а провести результативную атаку челябинцам все не удается.

Итог – 5:3, восьмая подряд победа лидера регулярного чемпионата КХЛ и, увы, второе поражение «Трактора» в трех матчах на домашней арене.

После этой встречи челябинцы уходят на короткие каникулы. Следующую встречи южноуральцы проведут лишь через шесть дней во Владивостоке против «Адмирала».

Челябинск, Виктор Елисеев

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