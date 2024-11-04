Небольшие снегопады спровоцировали многокилометровый затор на федеральной трассе М-5 «Урал»

Снег, выпавший в Челябинской области за выходные, спровоцировал 150-километровый затор на федеральной трассе М-5 «Урал».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самая сложная ситуация отмечается в районе Сима и на отрезке Юрюзань – Усть-Катав. Некоторые водители пытаются преодолеть проблемный участок уже около суток. Те, кто сумел добраться, до границы с Башкирией отмечают, что на территории соседней республики такой проблемы нет.

«Считаю что сегодняшний коллапс на трассе создан искусственно. Если бы вовремя было посыпано, то пробки бы не было, – заявил сегодня один из дальнобойщиков. – Первая посыпушка появилась в районе Аши 3 ноября в 9:15, когда уже всё было забито. Машины начали вставать в 3:00. Причем до границы области дорога была в отличном состоянии: в Башкирии всё почищено и посыпано. Передвигаюсь по этой трассе два раза в неделю уже несколько лет. Поверьте мне, снегопад был еще детский по сравнению с тем, какие бывают, а уже коллапс. Вопрос: что будет дальше?».

Мужчина обратился к губернатору Алексею Текслеру с просьбой взять на контроль вопрос содержания федеральной трассы, но реакции на его обращение пока не последовало.

Челябинск, Софья Артемьева

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