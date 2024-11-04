На Южном Урале ветер сорвал кровлю со школы

В южноуральском Бакале ветер сорвало крышу со школы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло накануне вечером: сильные порывы ветра унесли значительную часть кровли с левого крыла здания, обнажив перекрытия. Горожане отмечают, что совсем недавно в школе завершился капитальный ремонт.

Несмотря на отсутствие части кровли, дирекция учебного заведения решила не прекращать занятия: поврежденный участок накрыли укрывным материалом с утеплителем. После выходных проведут экспертизу, которая позволит определить объем восстановительных работ и сроки их выполнения.

Челябинск, Софья Артемьева

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