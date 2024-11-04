Глава СК РФ обратил внимание на проблему челябинских дольщиков

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о нарушении прав дольщиков в одном из микрорайонов Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о жилом комплексе «Радуга».

«В Информационный центр СК России поступило обращение по вопросу нарушения прав участников долевого строительства многоквартирного дома в микрорайоне № 51 в городе Челябинске. Застройщик ООО «Капиталдом» приступил к возведению объекта в 2015 году, после чего в 2019 году организация была признана банкротом. Несмотря на многочисленные обращения в уполномоченные органы, до настоящего времени здание в эксплуатацию не введено, директор новой подрядной фирмы систематически переносит сроки. При этом из-за воздействия низких температур и осадков недостроенное и неостекленное строение разрушается, в его помещениях распространяется плесень, – рассказали в СК РФ. – В СУ СК России по Челябинской области по поступившему обращению начата процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении».

Челябинск, Софья Артемьева

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