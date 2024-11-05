Южноуральский нацпарк завалило снегом

За день в нацпарке «Зигальга» установился снежный покров в 10 сантиметров.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», зима сказала свое первое слово, засыпав снегом горный хребет Зигальга.
«Всего за день толщина белого покрывала достигла почти 10 сантиметров. Если верить народным приметам, в ближайшие месяцы стоит ждать крепких морозов и частых метелей», – отмечают в парке.
Судя по долгосрочным прогнозам, предзимье в национальном парке закончилось: температура воздуха уже не поднимется выше ноля градусов, установился постоянный снежный покров. В прошлом году это случилось только в десятых числах ноября, вспоминают сотрудники.
Челябинск, Виктор Елисеев
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