Южноуральский нацпарк завалило снегом

За день в нацпарке «Зигальга» установился снежный покров в 10 сантиметров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», зима сказала свое первое слово, засыпав снегом горный хребет Зигальга.

«Всего за день толщина белого покрывала достигла почти 10 сантиметров. Если верить народным приметам, в ближайшие месяцы стоит ждать крепких морозов и частых метелей», – отмечают в парке.

Судя по долгосрочным прогнозам, предзимье в национальном парке закончилось: температура воздуха уже не поднимется выше ноля градусов, установился постоянный снежный покров. В прошлом году это случилось только в десятых числах ноября, вспоминают сотрудники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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