Структуре южноуральского олигарха отказали в согласовании комплексного экологического разрешения

В Роспотребнадзоре не торопятся согласовывать работу структур «Южуралзолота».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, ведомство отказало в выдаче комплексного экологического разрешения ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» для Березняковского участка, разработку которого ранее вело одно из предприятий золотопромышленного холдинга.

Напомним, сложности у принадлежащей вице-спикеру Законодательного собрания Челябинской области начались летом текущего года. 13 августа Ростехнадзор принял решение о приостановке на 90 суток золотодобычи на карьерах «Березняковский», «Светлинский», «Курасан» и «Южный Курасан».

«В ходе проверочных мероприятий выявлены грубые нарушения при ведении горных работ, в том числе деформации бортов, уступов и отвалов в виде оползней», – уточнили тогда в надзорном ведомстве.

Через несколько дней ЮГК представила в арбитражный суд региона иск, оспаривающий решение Ростехнадзора, и попросила ввести обеспечительные меры, то есть не останавливать работу карьеров, пока иск рассматривается.

Золотопромышленники заявили, что в случае приостановки работы предприятие будет вынуждено отправить большую часть работников в вынужденный простой, что, в свою очередь, приведет к существенному снижению выплат и, как следствие, ухудшению материального положения сотрудников. Плюс ко всему, бюджеты всех уровней недополучат обязательные налоговые отчисления и выплаты.

Однако суд во введении обеспечительных мер отказал, указав на то, что нарушения, выявленные в работе карьеров, создают реальную угрозу жизни и здоровью работников.

В октябре инспекторы Росприроднадзора сделали замеры ключевых экологических показателей на Березняковском месторождении. Параллельно со специалистами надзорного ведомства проверку провели экологи предприятия. Компания настаивает на том, что все показатели находятся в норме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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