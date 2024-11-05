Снегопады, обрушившиеся на Южный Урал, продлятся еще неделю

Автомобилистов Челябинской области предупредили об изменении погодных условий на территории региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, в ближайшую неделю, вплоть до 12 ноября, на Южном Урале ожидаются снегопады, местами сильные, на дорогах возможно образование гололедицы.

В некоторых частях региона уже отмечены осадки в виде снега, в частности, на трассе «Магнитогорск – Южноуральск».

Госавтоинспекция напоминает об особенностях управления автомобилем в условиях снегопада и гололедицы: очень важно держать дистанцию, ️выбирать комфортную для себя скорость, которая позволяет полностью контролировать автомобиль и хорошо просматривать проезжую часть. Необходимо ️включить ближний свет и противотуманные фары. В метель дальний свет работает хуже, чем ближний. Включив дальний, будет видно только летящий снег, а не дорогу.

Дополнительным средством безопасности в сильную метель на трассе станет включение «аварийки». «Постарайтесь не останавливаться на обочине. Лучше найдите для этого более безопасное место, например, на стоянке у кафе или гостиницы, АЗС», – советуют представители ведомства.

Водителям, не сменившим летние шины на зимние, а также с малым опытом вождения, необходимо отказаться от поездок в ближайшие дни, до наступления более благоприятных условий.

Пешеходам особенно важно в темное время суток использовать световозвращающие элементы и переходить дорогу только по пешеходному переходу, убедившись, что все водители вас заметили и пропускают, настаивают в ГАИ.

Личный состав Госавтоинспекции переведен на усиленный режим работы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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