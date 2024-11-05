российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 5 ноября 2024, 10:27 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

Снегопады, обрушившиеся на Южный Урал, продлятся еще неделю

Автомобилистов Челябинской области предупредили об изменении погодных условий на территории региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, в ближайшую неделю, вплоть до 12 ноября, на Южном Урале ожидаются снегопады, местами сильные, на дорогах возможно образование гололедицы.

В некоторых частях региона уже отмечены осадки в виде снега, в частности, на трассе «Магнитогорск – Южноуральск».

Госавтоинспекция напоминает об особенностях управления автомобилем в условиях снегопада и гололедицы: очень важно держать дистанцию, ️выбирать комфортную для себя скорость, которая позволяет полностью контролировать автомобиль и хорошо просматривать проезжую часть. Необходимо ️включить ближний свет и противотуманные фары. В метель дальний свет работает хуже, чем ближний. Включив дальний, будет видно только летящий снег, а не дорогу.

Дополнительным средством безопасности в сильную метель на трассе станет включение «аварийки». «Постарайтесь не останавливаться на обочине. Лучше найдите для этого более безопасное место, например, на стоянке у кафе или гостиницы, АЗС», – советуют представители ведомства.

Водителям, не сменившим летние шины на зимние, а также с малым опытом вождения, необходимо отказаться от поездок в ближайшие дни, до наступления более благоприятных условий.

Пешеходам особенно важно в темное время суток использовать световозвращающие элементы и переходить дорогу только по пешеходному переходу, убедившись, что все водители вас заметили и пропускают, настаивают в ГАИ.

Личный состав Госавтоинспекции переведен на усиленный режим работы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,