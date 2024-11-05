Депутаты Госдумы создали пробку на проспекте Ленина в Челябинске

В Челябинск прибыл спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Вместе с ним, по данным источников, приехали руководители четырех госдумовских фракций: «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ и партии «Новые люди», а также представители ряда федеральных ведомств. Их прибытие было отмечено пробками на одной главных транспортных магистралей южноуральской столицы.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в Челябинске состоится выездное заседание Совета Госдумы по вопросам законодательного обеспечения развития российской промышленности. В программе запланирован визит на один из челябинских заводов. Этим предприятием оказался ЧКПЗ, принадлежащий семье депутата Госдумы Валерия Гартунга.

На предприятие кортеж с московскими гостями отправился по проспекту Ленина, что создало серьезную пробку в районе перекрестка этой магистрали с улицей Рождественского.

Так дорожная ситуация выглядела в 14:05

К моменту публикации проблем с проездом по Рождественского и за перекрестком в сторону ЧТЗ не фиксировалось, но подъезд к пересечению дорог со стороны центра все еще затруднен.

Челябинск, Павел Зварзин

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