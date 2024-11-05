Чемпионат России по регболу в Челябинске закончился массовой дракой

В массовой потасовке во время финала чемпионата России по регболу сошлись спортсмены и болельщики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», игры чемпионата России по регболу проходили с 1 по 4 ноября в челябинском спорткомплексе «Метар-спорт».

Во время финального поединка, в котором сошлись команды из Чувашии и Красноярского края, у игроков не выдержали нервы. Видео стычки, перешедшей в массовую потасовку, опубликовали на странице Федерации регбола Калининградской области.

Во время встречи, когда одна из команд забросила мяч в кольцо, защитник оборонявшегося клуба свалил поразившего кольцо игрока с ног. Одноклубник последнего счел, что с его соратником обошлись слишком грубо, и он накинулся на соперника. Очень быстро на площадку высыпали представители обеих команд, присоединившись к драке. А через какие-то мгновения в общую кучу влились и болельщики.

Впрочем, на общий результат матча потасовка не повлияла: чемпионами стали красноярцы.

Регбол – это спортивная игра, сочетающая элементы борьбы, баскетбола и регби. Во время нее разрешена жесткая силовая борьба.

Появился регбола в качестве разминки для борцов. Однако постепенно обрел статус самостоятельной спортивной дисциплины. В России национальные чемпионаты проходят с 1999 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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