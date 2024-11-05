Спасателям, работавшим в бассейне, где утонул шестилетний челябинец, вынесли приговор

В Челябинске суд огласил приговор матросам-спасателям бассейна одного из ТРК, где погиб ребенок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска признал двух матросов-спасателей, работавших в бассейне расположенного в центре города ТРК, виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть.

Напомним, трагедия в челябинском бассейне произошла 13 января текущего года.

6-летний мальчик пришел в заведение вместе с матерью. Когда ребенок остался без присмотра, он выпал из надувного круга, в котором купался. Отсутствие ребенка обнаружили через несколько минут, и, когда его вытащили из воды, он уже был без сознания. Мальчик умер в больнице, куда его увезла скорая медицинская помощь.

Суд признал двух сотрудников спасательной службы виновными и приговорил каждого к четырем годам лишения свободы условно. Кроме того, они должны будут выплатить по 100 тысяч рублей штрафа.

Защита матросов-спасателей намерена обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube