В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, ночью и днем 6 ноября в отдельных районах региона ожидается сильный снег, мокрый снег, сильные гололедные явления (гололед, отложение мокрого снега на провода), на отдельных участках дорог снежные заносы, гололедица от наката, метели.

Ветер усилится до 5-20 м/с. Дневные температуры перешли в отрицательную зону. До конца месяца возможны возвраты к небольшому плюсу, но только на пару дней.

Челябинск, Софья Артемьева

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