В Коркино за 10 дней вручено более 70 повесток в военкомат

В Кокркино в рамках профилактических мероприятий, направленных на поддержание правопорядка в округе после народных волнений, вручено более 70 повесток о явке для постановки на воинский учет. Об этом РИА «Новый День» сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Всего с начала мероприятий в отношении различных категорий граждан выявлено и задокументировано свыше 450 административных правонарушений, в том числе по линии безопасности дорожного движения и общественного порядка, – добавили в ведомстве. – Совместно с полицейскими службу по охране общественного порядка и общественной безопасности несут представители ГУ МЧС региона, бойцы подразделений ОМОН и СОБР территориального управления Росгвардии».

Челябинск, Павел Зварзин

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