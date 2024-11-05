В Челябинске вынесли первый приговор по делу о взятке 600 тоннами асфальта

В Челябинске огласили приговор одному из руководителей крупной дорожной компании.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, директор по общим вопросам коммерческой организации признан виновным в даче взятки через посредника в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий.

Речь идет о Гарнике Колозяне, сыне Нвера Колозяна, директора и учредителя компании «Уралдорстрой» – одного из ведущих игроков рынка ремонта и содержания дорог Челябинской области. Предпринимателей задержали зимой 2023 – 2024 годов.

По версии следствия, в период с мая по декабрь прошлого года они передали главному специалисту отдела технического надзора дорожно-строительных работ областного государственного казенного учреждения «Челябинскавтодор» 600 тонн асфальта стоимостью свыше 2,9 миллиона рублей. Массивный подарок он получил за «сокрытие факта наличия дефектов асфальтобетонного покрытия при составлении акта отбора проб образцов асфальтобетона», уточнили в прокуратуре.

Суд с учетом заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве назначил виновному наказание в виде 1 года и 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафа в 600 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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