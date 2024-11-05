«Металлург» едва не упустил победу во Владивостоке

Магнитогорский «Металлург» во Владивостоке одержал победу над «Адмиралом» в овертайме – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поначалу инициативой в матче завладели гости.

На 16-й минуте матча Люк Джонсон открывает счет – 1:0 в пользу южноуральцев. А в самом начале второго периода Денис Зернов с подачи Павла Акользина увеличивает отрыв – 2:0.

Однако через пять минут Никита Сошников с подачи Егора Петухова сокращает отставание – 1:2. Правда, на второй перерыв команды все-таки уходят с минимальным преимуществом магнитогорцев.

Но «Адмирал» продолжает искать возможности, и в третьей двадцатиминутке перехватывает инициативу. Итогом становится боевая ничья в основное время: на 52-й минуте встречи Джек Родевальд сравнивает счет – 2:2.

Все расставляет на свои места овертайм, где гости все-таки вырывают победу: точку в матче на 62-й минуте ставит открывший счет в сегодняшней встрече Люк Джонсон – 3:2, непростая победа «Металлурга».

Челябинск, Виктор Елисеев

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