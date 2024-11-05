В Челябинске сократилось число претендентов на пост мэра

В Челябинске сократилось число претендентов на пост главы города.

Как уже сообщал «Новый День», заявки на участие в конкурсе подали 29 человек. Все они были допущены к собеседованию, которое назначено на 7 ноября.

Но сегодня список претендентов сократился до 28: заявление об отказе написал генеральный директор ООО «Аргус Групп M» Виктор Легенчук.

Таким образом, в списке осталось 28 участников. Эксперты считают, что во второй тур выйдут глава администрации Калининского района Челябинска Владимир Шамне и врип главы города Алексей Лошкин, который и станет мэром.

Челябинск, Павел Зварзин

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