В южноуральских школах зафиксировали полторы сотни нарушений организации питания

Роспотребнадзор потребовал устранить 148 нарушений при организации питания в школах Челябинской области.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, за первую четверть 2024-2025 учебного года специалисты ведомства проверили 158 пищеблоков общеобразовательных организаций. Почти ко всем из них у санитарных врачей были претензии.
В ходе проверок проведена оценка примерного и фактического меню, соблюдение полноты рациона, технологии приготовления блюд, соблюдения режимных вопросов работы пищеблоков, удельного веса несъедаемой школьниками пищи, соблюдение принципов здорового питания и другое.
Проведены лабораторные исследования 295 проб готовых блюд. При этом из 158 проб 4 не соответствовали нормативным значениям по микробиологическим показателям. В 11 из 137 проб калорийность была занижена.
В школьных столовых выявили нарушение поточности технологического процесса, несоблюдение температурных режимов при хранении овощной продукции, нарушение режимных моментов, требований к маркировке продуктов питания, ведению учетной документации на пищеблоке, прохождению гигиенического обучения сотрудниками.
Специалисты Роспотребнадзора выявили 79 килограммов несоответствующей предъявляемым к школьному питанию продукции.
11 образовательных учреждений оштрафованы на общую сумму 155 тысяч рублей.
По результатам проверок в отношении 148 учебных заведений составлены предписания об устранении нарушений.
Челябинск, Виктор Елисеев
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