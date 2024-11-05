В Челябинской области вынесли приговор уральцу, спалившему своей «бывшей» дом

45-летнему южноуральцу, недовольному расставанием с сожительницей, огласили приговор.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Красноармейский районный суд признал 45-летнего жителя поселка Петровский виновным в умышленном уничтожении чужого имущества, совершенном путем поджога.
8 августа прошлого года мужчина, тяжело расстававшийся с бывшей сожительницей, поджог ее частный дом и хозяйственные постройки. В результате пожара были уничтожены дом и имущество на сумму около 1,5 миллионов рублей.
В мае текущего года мужчина уже был осужден за угрозы убийством в отношении бывшей пассии.
Теперь суд приговорил южноуральца к 3 годам принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.
Гражданский иск хозяйки сгоревшего дома удовлетворен, с осужденного взыскана сумма причиненного ущерба.
Приговор не вступил в законную силу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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