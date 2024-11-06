6 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

06.11.2024, среда
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10:30 Челябинск – Большой этнографический диктант (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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11:00, 14:00 Челябинск – Исторические чтения «Минин и Пожарский» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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11:30 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручит южноуральцам государственные награды Российской Федерации и награды Челябинской области (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27)
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12:00 Челябинск – Литературные посиделки «О Шукшине»: встреча в клубе «Книжник» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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13:00 Челябинск – Большой этнографический диктант (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская «Зайчики» (оригами) (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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15:00 Челябинск – Единый день консультирования «Оформи зачётно!»: помощь в оформлении списков литературы (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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16:00 Челябинск – Праздничный концерт «Российских песен хоровод» ко Дню народного единства (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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