Озерчанка лишилась почти пяти миллионов рублей после звонка из «энергоснабжающей» компании

Жительница Челябинской области отдала мошенникам 4,7 миллиона рублей, поверив, что сможет спасти и приумножить накопления.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, женщина рассказала полицейским, что ей позвонил якобы сотрудник местной энергоснабжающей компании. Звонившая девушка сообщила о необходимости проверить электросчетчики. По словам звонившей, для оформления вызова мастера, необходимо было назвать код из СМС, что озерчанка и сделала.

Через некоторое время поступило другое СМС о том, что от ее имени была оформлена доверенность на вход на портал Госуслуг и номера, по которым можно связаться.

Не заподозрив обмана, женщина позвонила по указанным номерам, где ей сообщили, что все ее сбережения в опасности и необходимо перевести их на «специальный счет», после которого они вернуться, увеличившись в 1,5 раза. Жительница Озерска сняла деньги со счетов в нескольких банков и перевела их на указанные счета.

Поняла озерчанка, что он обманута мошенниками, когда ей сообщили, что теперь неизвестные пытаются снять средства со счета супруга. Таким образом, общая сумма ущерба составила 4,7 миллиона рублей личных накоплений.

По аналогичной схеме также был обманут другой житель Озерска. После звонка от имени энергоснабжающей компании он лишился 450 тысяч рублей.

Существенный вклад в убеждение потерпевших внесли мошенники, которые звонили им по видеосвязи и показывали поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube