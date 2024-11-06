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Среда, 6 ноября 2024, 10:32 мск

Новости Челябинск

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Больше половины россиян вынуждены обращаться за помощью коллег по работе

Аудиторы рассказали, сколько жителей России готовы помочь коллеге по работе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 36% россиян готовы сами предложить помощь коллеге, у которого что-то не получается в работе. Об этом сообщили в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области со ссылкой на исследование популярного сервиса по поиску вакансий.

В опросе приняли участие более 400 представителей бизнеса и более 3,5 тысяч респондентов из всех регионов России.

Большинство работников в России готовы помогать коллегам с работой. Но сами и без дополнительных оснований выступят с такой инициативой лишь 36%. Каждый третий (33%) отметил, что все зависит от конкретного человека.

27% участников исследования признались, что поддержат коллегу только в случае просьбы с его стороны. А еще 3% будут ждать приказа от руководства.

При этом в качестве главного метода поддержки коллег респонденты отметили обсуждение собственного опыта и свои методы решения аналогичных задач или проблем (так ответили 66% участников опроса). 60% готовы предложить конкретную помощь.

Значительно меньше (34%) заявили, что в качестве помощи обеспечат ресурсы для исполнения задачи. 33% – выслушают и поддержат коллегу. 27% – организуют совместную работу.

Каждый пятый (18%) выбрал в качестве ответа «дать обратную связь по задаче». И 3% заявили, что выполнят всю работу за коллегу.

Следует отметить, что больше половины россиян признали, что вынуждены обращаться за помощью к коллегам: 59% респондентов признались, что делают это по необходимости и не придерживаются кого-то четкого графика. 12% опрошенных приходится делать это несколько раз в месяц. 7% -поступают так раз в неделю и чаще.

По 5% заявили, что обращаются за помощью коллег несколько раз в квартал или в год. 2% – несколько раз в полугодие. 10% – никогда не обращаются за помощью к коллегам.

При этом, среди тех, кто просит коллектив о помощи в работе, 43% получают ее всегда. 31% респондентов коллеги часто помогают, а 18% участников опроса помогают «время от времени». 7% отметили, что такое случается очень редко. 1% никогда не получали помощи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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