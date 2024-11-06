В Челябинской области приостановили регистрацию авто и выдачу водительских прав

Из-за сбоя южноуральские водители не могут оформить машины и поменять права.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, по техническим причинам в регистрационно-экзаменационных подразделениях Южного Урала, оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений временно приостановлено.
В настоящее время ведутся работы по устранению технических неисправностей.
Об устранении неисправностей будет сообщено дополнительно.
Челябинск, Виктор Елисеев
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