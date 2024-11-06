В правительстве Челябинской области официально создали четыре новых министерства

Южноуральский губернатор офоициально создали новые министерства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Алексей Текслер подписал постановления о создании четырех структур.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства региона назначена Людмила Алпатова. Министерство архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории Челябинской области возглавила Ольга Никитина.

Курировать оба ведомства будет заместитель губернатора Андрей Фалейчик.

Министром международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области назначен Дмитрий Глухарев. Это министерство будет курировать первый заместитель губернатора Иван Куцевляк.

Кроме того, главное управление молодежной политики региона преобразовано в министерство. Министром будет назначен Юрий Болдырев. Курировать деятельность ведомства будет заместитель губернатора Вадим Евдокимов.

Напомним, о планах создания четырех новых ведомств Алексей Текслер заявил сразу после переизбрания главой региона в сентябре текущего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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