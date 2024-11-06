Челябинский Камерный театр станет еще камернее

Челябинский Камерный театр открывает малую сцену.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе театра, малая сцена в Камерном начнет работу 9 ноября.

В ноябре зрители познакомятся с работами студентов 4 курса челябинского института культуры.

Будущие актеры покажут две учебные постановки: 9 и 19 ноября зрители увидят спектакль «Собака» (16+), 26 ноября будет представлена экспериментальная работа «Монотония» (16+).

Новая площадка расположена на втором этаже Камерного театра и рассчитана на 40-50 посадочных мест.

«Нами движет желание раздвинуть рамки театральной деятельности и расширить аудиторию. Планируем отремонтировать площадку, установить новое оборудование и в перспективе сделать сцену-трансформер. Хотелось бы, чтобы малая сцена действовала на регулярной основе. Студенты дают задел, потом будем проводить читки, показывать самостоятельные актерские работы», – рассказал инициатор, режиссер Камерного театра и руководитель курса Олег Хапов.

Со студентами Камерный театр сотрудничает давно. Они принимают активное участие в различных перформансах, экскурсиях и других акциях, которые проводит театр.

Нынешним летом будущие актеры, наряду с профессионалами, стали участниками экспериментальной лаборатории «Го-Го-Го». Теперь студенты готовы представить зрителям и режиссерские работы.

Первый спектакль рассказывает о загадочной «больной» собаке. В привокзальный медпункт приходит странный человек, который приводит бездомную собаку. У нее, по мнению незнакомца, очень грустные глаза. Поэтому он просит врача измерить пульс, давление, осмотреть животное. Реакцию доктора предугадать несложно. Так начинается знакомство героев спектакля, а продолжается откровенным разговором о жизни и о себе.

Другая работа «Монотония» – необычный спектакль. Пьеса состоится из бытовых звуков и ремарок, которые раскрывают жизнь главного героя, пытающегося вырваться за пределы монотонных будней.

Челябинск, Виктор Елисеев

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