На Южном Урале роженица бросила ребенка умирать в стиральной машинке

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, трагедия произошла в ночь с 4 на 5 ноября текущего года в поселке Суля Саткинского района.

32-летняя женщина самостоятельно родила мальчика на придомовом участке по улице Калиновка. После этого она положила ребенка в полимерный пакет и оставила в стиральной машине, находящейся в неотапливаемом помещении.

После того, как у роженицы резко ухудшилось самочувствие, она обратилась за помощью в больницу. Там-то медики и выяснили, что она провела самостоятельные роды.

В настоящее время следователем СК России женщина допрошена в качестве подозреваемой, назначен ряд судебных экспертиз, продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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