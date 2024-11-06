В ГАИ Челябинской области устранили технический сбой

В Челябинской области восстановлена работа подразделений Госавтоинспекции.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции Челябинской области, технический сбой программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях региона устранен.
«Оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений осуществляется в штатном режиме», – заявили представители ведомства.
Южноуральцы, не получившие госуслуги в период технического сбоя, будут приняты сегодня или в удобное для них время, заверили в ГАИ.
Челябинск, Виктор Елисеев
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