7 ноября в Челябинске состоится первый этап конкурса на должность мэра

7 ноября в Челябинске состоится первый этап конкурса на должность главы городской администрации.

Как уже сообщал «Новый День», должность стала вакантной после перехода прежней градоначальницы Натальи Котовой в Совет Федерации. О желании занять освободившееся кресло заявили 29 кандидатов, но потом один снял свою кандидатуру.

Завтра претендентам предстоит пройти тест из 30 вопросов, касающихся муниципального законодательства, организации работы мэрии и жизнедеятельности муниципалитета.

После этого каждый из участников представит свой план развития города.

Комиссия отберет не менее 2 человек, которые 19 ноября предстанут перед депутатами городской Думы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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