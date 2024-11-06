На Южном Урале ожидается сильный снег

В Челябинской области продлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном ЦГМС, сегодня вечером и грядущей ночью в отдельных районах Южного Урала ожидается очень сильный снег, метели, на дорогах снежные заносы, сильная гололедица. Наиболее обильные осадки прогнозируются в северной половине области и на крайнем востоке.

Ветер усилится до 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха понизится до -10, днем будет не выше -2.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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