Южноуральцы смогут пожаловаться на «наливайки» через приложение

В минсельхозе Челябинской области рассказали, как рассказать о незаконной работе «наливаек», не выходя из дома.

Напомним, закон Челябинской области об ограничении времени продажи алкоголя в организациях общепита – кафе, барах, а также «наливайках», которые расположены в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, вступил в силу 1 сентября 2024 года. Теперь в таких местах продажа спиртного запрещена в будни с 22 до 10 часов, в выходные и праздничные дни – с 23 до 10 часов. Исключением станет новогодняя ночь: горячительные напитки будут продавать до 3 часов утра 1 января.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Челябинской области, если этот запрет нарушается, южноуральцы могут обратиться с жалобой в ведомство лично или через Платформу обратной связи на сайте минсельзоха.

Сервис «Платформа обратной связи» (ПОС), размещен на главной странице официального сайта ведомства: https://agro.gov74.ru/.

«Для этого нужно найти виджет «Расскажите о проблеме» в нижней части главной страницы и кликнуть на нем. После заполнения всех полей формы сервис перенаправит вас на страницу ЕСИА для авторизации, а значит, гражданин должен иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг», объяснили в министерстве.

При заполнении полей формы ПОС нужно будет указать название торгового объекта, его адрес, наименование владельца – юридического лица или индивидуального предпринимателя, его ИНН, ОГРН или ОРГНИП (эти данные можно найти в заведении на стенде в уголке потребителя, также они отображаются в чеках контрольно-кассовых машин или банковских платежных терминалов). Можно приложить подтверждающие материалы: кассовый чек (в нем отражены данные организации и время покупки спиртного), фотоматериалы.

Если же у покупателей вызывает сомнение качество алкогольных напитков, можно проверить их, отсканировав QR-код на этикетке с помощью мобильных приложений «АнтиКонтрафактАлко» и «Честный знак», напомнили представители ведомства. Сканы проверок тоже можно приложить к заявлению.

Если нет возможности направить обращение через ПОС, можно лично обратиться в контрольный (надзорный) орган – министерство сельского хозяйства Челябинской области, по адресу: ул. Сони Кривой, 75, взяв с собой паспорт. В заявлении нужно будет указать свои фамилию, имя, отчество, адрес проживания, контакты (телефон, адрес электронной почты) и, обязательно, данные торгового объекта – название, адрес, наименование владельца, ИНН, ОГРН (для юрлиц), ОРГНИП (для ИП). По возможности – приложить подтверждающие нарушение фото- и видеоматериалы, сканы чеков и проверок мобильным приложением.

В течение 30 дней министерство ответит заявителю письменно или направит ответ в личный кабинет на Госуслугах, если обращение было направлено через «Платформу обратной связи».

Челябинск, Виктор Елисеев

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