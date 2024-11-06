У главы структуры СКР в Челябинской области появился новый заместитель

В южноуральском региональной управлении СКР назначили нового замруководителя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместителем начальника следственного управления СКР по Челябинской области назначен Алексей Шавкунов. Информация опубликована на официальном сайте силового ведомства.

Ранее подполковник юстиции Шавкунов возглавлял второй следственный отдел ведомства.

До августа текущего года должность замначальника регионального управления занимал Алексей Колбасин. В середине августа он возглавил следственное управление СКР по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube