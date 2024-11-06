Почти половине южноуральцев не хватает зарплаты даже на основные потребности

Менее четверти жителей Челябинской области устраивает их зарплата. Такие данные опубликовал портал поиска работы hh.ru, ссылаясь на анализ, проведенный собственными экспертами.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 40% участников исследования заявили, что их зарплаты не хватает даже на основные потребности. Еще 37% сообщили, что заработанные деньги едва обеспечивают необходимый для жизни минимум. Более-менее довольны зарплатой лишь 23%.
На низкую оплату труда чаще всего жалуются сотрудники розничной торговли (58%), рабочий персонал (49%), представители сферы безопасности (46%), юристы (45%). В число тех, кому не хватает денег до следующей зарплаты, также входят менеджеры по продажам, работники искусства и медиа, представители транспортной сферы (по 43%). Реже всего на трудовые доходы жалуются строители (20%).
Почти каждый шестой южноуралец хочет, чтобы его ежемесячные поступления выросли на 10 – 15 тысяч. 22% недостает от 15 до 20 тысяч, а 63% жителей области для покрытия основных расходов необходимо еще не менее 20 тысяч в месяц.
80% южноуральцев заявили, что из-за нехватки средств они не могут купить новую одежду и обувь. 74% отказались от путешествий, 67% – от интересного досуга. Платная медицина и лекарства становятся недоступными для 39% респондентов. А 24% жителей области вынуждены экономить на образовании.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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