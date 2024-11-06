Жителям центра Челябинска падают на голову крысы

Жителей Центрального и Советского районов Челябинска одолевают крысы. А в доме №23-в по улице Воровского грызуны падают на головы жильцам в подъезде и лезут в квартиры.

О ситуации рассказал бывший заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. По его словам, на засилье крыс обитатели дома жалуются уже год. Они неоднократно обращались за помощью в управляющую компанию, но коммунальщики обвиняют во всем ЦКС – оператор несвоевременно вывози мусор. И отправляют в Госжилинспекцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», теперь и УК, и ЦКС придется объяснятся с прокуратурой – ведомство начало проверку.

Челябинск, Софья Артемьева

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