7 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

07.11.2024, четверг

10:00 Челябинск – II Русский экономический форум (конгресс-холл «Таганай», ул. Труда, 181)

10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)

10:30 Челябинск – Групповые консультации в рамках Гостиной психолога (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:00 Челябинск – Патриотический час «Парад 7 ноября 1941 года на Красной площади» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)

11:00 Челябинск – Часы самообразования для учащихся «Скорая английская помощь» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)

14:00 Челябинск – Занятие «Электронная почта – секреты общения в диджитал-мире» в рамках курсов «Мир новых возможностей» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Мастер-класс «Основы грудного вскармливания» (Центр межкультурных коммуникаций «Колибри», ул. Цвиллинга, 61)

18:00 Челябинск – Встреча с психологом, кандидатом педагогических наук Владимиром Бозаджиевым «Психология гаджет-зависимости» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 2-й этаж, зал краеведения)

16:00 Челябинск – Праздничный концерт «Российских песен хоровод» ко Дню народного единства (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

18:00 Челябинск – Показ эскиза спектакля «А хочешь, я выучусь жить?» (Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)

18:00 Челябинск – Встреча «День рассматривания старых фотографий» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

18:00 Челябинск – Встреча разговорного клуба английского языка «Speek Freely» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

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