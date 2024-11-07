Соседей замело: в Курганской области ограничили движение автотранспорта

Из-за снегопадов и метелей ограничено движение на территории Курганской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (сильный снег, метель) сегодня, 7 ноября, с 06:30 введено временное ограничение дорожного движения в Курганской области.

Движение ограничено на участках автодорог:

Р 254 «Иртыш» Челябинск – Новосибирск с км 115+000 – км 465+331;

Р 254 «Иртыш» Челябинск – Новосибирск, подъезд к г. Тюмень км 0+000 – км 91+462;

Р 354 Екатеринбург – Шадринск- Курган, км 263+000 – км 356+282;

Р 254 «Иртыш» Челябинск – Новосибирск, подъезд к г. Ишим км с 396+480 – км 479+289.

Данные ограничения распространяются на грузовые транспортные средства, осуществляющие перевозку тяжеловесных грузов и/или крупногабаритных грузов.

Водителям рекомендуется отказаться от поездок в указанных направлениях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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