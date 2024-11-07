23: сразу 5 кандидатов в мэры Челябинска не пришли на конкурс

Число претендентов на кресло главы Челябинска сократилось еще на 5 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 7 ноября, в Челябинске стартовал конкурс на должность главы муниципалитета.

Напомним, о желании занять освободившееся кресло заявили 29 кандидатов. Однако в понедельник, 5 октября, один из них – генеральный директор ООО «Аргус Групп M» Виктор Легенчук – снял свою кандидатуру.

Сегодня на конкурс не явились еще пятеро: безработный Владимир Дмитриев, гендиректор ООО «САД» Андрей Неверов, глава ООО «Меатэк-Рус» Мария Хаас, руководитель по транспортной логистике ООО «УралТрансКом» Александр Нечепорук и председатель правления ЧРОД «Челябинцы за Социальную Справедливость» Илья Царенков.

Таким образом число претендентов на пост градоначальника сократилось до 23 человек.

Им предстоит пройти тест из 30 вопросов, касающихся муниципального законодательства, организации работы мэрии и жизнедеятельности муниципалитета. После этого каждый из участников представит свой план развития города.

Комиссия отберет не менее 2 человек, которые 19 ноября предстанут перед депутатами городской Думы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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