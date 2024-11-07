В Челябинске вспыхнул склад с пластиковыми трубами

Крупный пожар вспыхнул в промзоне Тракторозаводского района Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на улице Линейной загорелся склад с сырьем и готовой продукцией (пластиковые трубы).

Пожарные прибыли на место уже через 3 минуты после сообщения о возгорании. К тому времени пламя охватило 170 квадратных метров площади.

К счастью, обошлось без пострадавших. Также удалось предотвратить крупный материальный ущерб. Причину ЧП предстоит установить специалистам Испытательной пожарной лаборатории.

Челябинск, Виктор Елисеев

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