30-летний пациент психдиспансера ворвался в начальную школу в Челябинской области

Неадекватного южноуральца задержали в хозблоке начальной школы Кунашакского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 7 ноября, около в 9:44 в одном из учебных заведений Кунашакского района.

В хозяйственный блок начальной школы зашел 30-летний мужчина, который начал вести себя неадекватно. Здесь он попытался вооружиться находившимися в помещении ножами.

Южноуральца заперли в помещении и вызвали сотрудников правоохранительных органов. На место прибыли ближайшие экипажи полиции и Росгвардии. Мужчину задержали и доставили в районный отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего. По информации ведомства, он состоит на учете в специализированном медицинском учреждении.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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