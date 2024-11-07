30-летний пациент психдиспансера ворвался в начальную школу в Челябинской области

Неадекватного южноуральца задержали в хозблоке начальной школы Кунашакского района.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 7 ноября, около в 9:44 в одном из учебных заведений Кунашакского района.
В хозяйственный блок начальной школы зашел 30-летний мужчина, который начал вести себя неадекватно. Здесь он попытался вооружиться находившимися в помещении ножами.
Южноуральца заперли в помещении и вызвали сотрудников правоохранительных органов. На место прибыли ближайшие экипажи полиции и Росгвардии. Мужчину задержали и доставили в районный отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего. По информации ведомства, он состоит на учете в специализированном медицинском учреждении.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Челябинск, Виктор Елисеев
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