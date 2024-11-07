В России насчитали более 6 млн иностранцев

В челябинском аэропорту имени Курчатова почти 250 пассажиров, прибывших международным рейсом, и встречающих их сотрудники управления по вопросам миграции совместно с коллегами из других правоохранительных ведомств проверили на соблюдение миграционного законодательства.

Тем, кто уже получил российское гражданство, но еще не встал на воинский учет, вручили повестки в военкомат.

«В текущем году на треть увеличилось количество возбужденных уголовных дел в сфере миграции и принятых судами решений об административном выдворении иностранцев за пределы страны, – сообщили в ГУ МЧС РФ по Челябинской области. – Пресечено почти 12 тысяч административных правонарушений.

Мероприятия будут продолжены».

Вопрос миграции обсуждался сегодня и на Русском экономическом форуме, открывшемся в Челябинске. По словам первого заместителя генерального директора издательского дома «Аргументы и Факты» Марины Мишункиной, на 1 сентября текущего года в РФ зарегистрировано 6,2 миллиона иностранцев – это почти 4,2% населения страны.

Более 80% трудовых мигрантов прибыли из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Как правило, эти люди не могут похвастаться высокой квалификацией.

Отмечается, что число преступлений, совершенных мигрантами, растет – в том числе и экстремистских.

Челябинск, Павел Зварзин

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