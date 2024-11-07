Жителям ЖК комфорт-класса в Челябинске вдвое повышают квартплату

Жители «закрытых» жилых комплексов в Челябинске шокированы грядущим повышением цен на содержание и ремонт жилья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», собственников квартир в ЖК «Ньютон» возмутили планы управляющей компании поднять оплату за содержание и текущий ремонт общего имущества. По словам челябинцев, коммунальщики предложили им согласовать увеличение тарифа с 36 до 65 рублей с квадратного метра.

Напомним, летом текущего года здесь уже повышали плату на охрану, сразу в три раза. Тем, кто с повышением не согласился, услугу просто отключили. Но теперь речь уже не о дополнительном обслуживании, а о перечне обязательных услуг.

«Дома в ЖК «Ньютон» и так обслуживаются по тарифу выше городского на 25%, и в договоре предусмотрена ежегодная индексация. Сейчас у нас тариф 36,24 рубля с квадратного метра, а поднять его планируют до 65 рублей, плюс 2,94 рубля – это текущий ремонт и 1,94 рубля за вывоз снега, это будет минимум», – цитирует 74.ру горожан.

При этом рос до 65 рублей с «квадрата» предусмотрен в случае базового тарифа. В УК уже обещали ввести два дополнительных пакета услуг – «Оптимальный» (+10 рублей дополнительно) и «Максимальный» (+20 рублей). И, по словам южноуральцев, тот объем услуг, который они получают сейчас, после изменений будет относиться к пакету «Максимальный». Получается, что даже при росте тарифа вдвое объем коммунальных услуг снизится.

По оценкам жителей, если при действующем тарифе квартиру площадью 115 квадратных метров в холодный сезон (без платы за отопление, а это в среднем 2,5 тысячи рублей в месяц) платеж по квитанции УК составляет порядка 8 тысяч в месяц. То с новым платеж вырастет до 14,7 тысячи рублей. А с оплатой охраны («Единый центр мониторинга») – почти до 16 тысяч рублей.

Отметим, что повышение коснется жителей всех комплексов группы «Голос»: «Ньютон», «Александровский», «Подсолнухи», «Башни Свободы», «Олимп», «Эльтаун» и других. Собрания собственников по вопросу повышения тарифа стартует в ноябре.

В управляющей компании перспективы повышения тарифа подтверждают. Коммунальщики говорят, что при текущем тарифе убыток компании на конец 2024 года может составить 130 миллионов рублей. В качестве причин повышения называют кадровый голод и рост зарплат в регионе, аномальные осадки прошлой зимой и этим летом, подорожание комплектующих, стройматериалов и аренды техники.

Рост тарифа будет рассчитываться индивидуально для каждого дома. Но в среднем плата, действительно, может вырасти вдвое, признают в УК.

Челябинск, Виктор Елисеев

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