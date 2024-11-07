Южноуральцы спасли молодого лебедя

Под Миассом спасли молодого лебедя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, птицу вытащили вечером 6 ноября из замерзающей полыньи небольшого водоема около поселка Осьмушка недалеко от Миасса. Спасителем животного стал сотрудник Челябинского зоопарка, который доставал лебедя совместно с неравнодушными гражданами в присутствии охотинспектора регионального минэкологии.

При первом визуальном осмотре явных травм и повреждений у животного не обнаружили, однако в районе сустава на правой лапе есть небольшая опухоль, которая может быть результатом воспаления.

По словам экспертов, лебедь – довольно крупная птица, для взлета ей нужен хороший разбег и, соответственно, крепкие сильные лапы. При повреждениях конечностей животному сделать это трудно, а порой и совсем невозможно.

Местные жители рассказали, что однажды они видели, как во время попытки улететь один из лебедей ударился всем телом о бетонную стену, повредив лапы до крови. Сельчане помогли птице добраться до воды, и она уплыла. Вероятнее всего, спасенный и есть тот самый лебедь.

В данный момент животное доставлено в фонд местных зоозащитников, где ему будет оказана необходимая помощь, заверили представители ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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