Детей бойца СВО едва не отправили в детский дом

Двух юных южноуральцев едва не отправили в детский дом, потому что их мать умерла, а отец был мобилизован для участия в специальной военной операции. В ситуацию прошлось вмешаться уполномоченной по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчину мобилизовали еще в 2022 году. В этом году после тяжелой болезни умерла его жена. Поскольку близких родственников у семьи нет, двух несовершеннолетних детей собирались определить в детский дом. Мужчина обратился к омбудсмену. Аналогичные обращения поступили администрации одного из районов, а также уполномоченной по правам ребенка Евгении Майоровой.

«Мы просто не могли допустить, чтобы дети, пережившие тяжелую утрату матери, разлуку с отцом, находящиеся в ситуации, когда им нужна поддержка родного человека, оказались в детском доме. Бойца необходимо было демобилизовать, – рассказала Сударенко. – Обращались и к командованию части, и к руководству Центрального военного округа – лично встречалась с ними в Екатеринбурге».

В итоге мужчину демобилизовали. Сейчас он уже находится с детьми.

Челябинск, Софья Артемьева

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