Широкими мазками: комиссия по выборам мэра накинула Челябинску три сотни тысяч жителей

Чиновники «округлили» численность жителей Челябинска до полутора миллионов человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», курьезный случай произошел сегодня, 7 ноября, в ходе конкурса на пост мэра Челябинска.

Отметим, что вынужденные уложить программу своих будущих действий в 15-минутное выступление, некоторые претенденты на кресло главы не стеснялись обобщений и «широких мазков» в своих речах.

Решила не отставать от них и конкурсная комиссия. Тем более, что поток планов формальных кандидатов не отличался обилием оригинальных предложений. А после выступления главного претендента членам комиссии было, вероятно, слишком скучно.

От надвигающейся летаргии чиновников спас очередной претендент, с ходу поздравивший их с 7 ноября – годовщиной «Великой революции или Октябрьского переворота», и едва ли не тут же объявивший продолжающиеся выборы мэра Челябинска фарсом.

Это не на шутку задело членов комиссии. Тем более, что челябинец заявил, что говорит от имени горожан. «Вы высказываетесь от имени людей. От имени скольких? Цифры можете назвать?" – обиженно поинтересовался один из чиновников. – «Десятки!". – заявил претендент. – «А население полтора миллиона», – парировал член комиссии.

Это заявление озадачило уже многих. И неудивительно. Ведь максимум, чего пока добился Челябинск в плане демографии – преодолел планку в 1 миллион 200 тысяч жителей.

Было это в далеком уже 2017 году. Но многие и теперь помнят, как радовались этому муниципальные власти. А следующую отметку в 1,3 миллиона город так и не преодолел. Более того, уже несколько лет население Челябинска сокращается, и сейчас в городе живет менее 1,2 миллиона человек.

Так, по данным на 1 января 2023 года, согласно официальному сайту городской администрации, население Челябинска едва превышало 1 миллион 182 тысячи жителей. На 1 января 2024 года, по информации Челябинскстата, эта цифра снизилась до 1 миллиона 177 тысяч человек. И о том, что тенденция изменилась, не заявляли пока ни официальные власти, ни эксперты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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