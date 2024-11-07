Депутатам придется выбирать мэра Челябинска из пяти претендентов

В Челябинске решили «продлить интригу» гонки с заранее известным победителем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская городская дума будет выбирать мэра из пяти кандидатов. Об этом по итогам затянувшегося заседания конкурсной комиссии сообщил первый вице-губернатор Станислав Мошаров.

Чиновник отметил, что пять претендентов – максимальное количество финалистов, допустимое согласно законодательству.

Таким образом, 19 ноября депутатам городского парламента предстоит отдать свои голоса одному из пяти (по количеству набранных баллов в порядке убывания):

и. о. главы Челябинска Алексей Лошкин;

глава Калининского района Владимир Шамне;

генеральный директор логистического центра FORWARD Светлана Мячкова;

Исполнительный директор компании «Транском» Павел Урсаев;

заместитель гендиректора «ЧеПФа», депутат законодательного собрания Челябинской области Павел Жолобов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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