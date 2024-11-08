8 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

10:40 Челябинск – Церемония возложения венков и цветов к мемориальному комплексу «Солдатам правопорядка» в рамках Дня памяти сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей, с участием заместителя губернатора Челябинской области Алексея Фартыгина (мемориальный комплекс «Солдатам правопорядка», ул. Труда, 100)