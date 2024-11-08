8 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

08.11.2024, пятница
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10:00 Челябинск – II Русский экономический форум (конгресс-холл «Таганай», ул. Труда, 181)
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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10:30 Челябинск – Встреча с юристом «Защита жилищных прав граждан (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 3-й этаж, зал правовой и деловой информации)
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10:40 Челябинск – Церемония возложения венков и цветов к мемориальному комплексу «Солдатам правопорядка» в рамках Дня памяти сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей, с участием заместителя губернатора Челябинской области Алексея Фартыгина (мемориальный комплекс «Солдатам правопорядка», ул. Труда, 100)
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12:00 Челябинск – Паблик-ток «Хочу быть спикером» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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14:00 Челябинск – Урок занимательной криминалистики (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс по вязанию крючком в клубе «Веселая петелька» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
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15:00 Челябинск –Открытый концерт «Сказочник из Могучей кучки», посвященный 180-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 3-й этаж, отдел обслуживания)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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16:00 Челябинск – Встреча «Финансы без заморочек» в Школе молодых предпринимателей «Я в деле» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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17:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан серебряного возраста «Ритмы осени» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)
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