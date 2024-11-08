На Южном Урале продолжают бушевать снегопады

Госавтоинспекция Челябинской области предупредила автомобилистов об ухудшении погодных условий.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, на территории региона идут осадки в виде мокрого снега, на дорогах возможно образование гололедицы.
В ведомстве напомнили об особенностях управления автомобилем: очень важно держать дистанцию, выбирать комфортную для себя скорость, позволяющую полностью контролировать автомобиль и хорошо просматривать проезжую часть.
«Включите ближний свет и противотуманные фары. В метель дальний свет работает хуже, чем ближний. Включив дальний, будет видно только летящий снег, а не дорогу, – настоятельно рекомендуют в ГАИ. – Дополнительным средством безопасности в сильную метель на трассе станет включение «аварийки». Постарайтесь не останавливаться на обочине. Лучше найдите для этого более безопасное место, например, на стоянке у кафе или гостиницы, АЗС».
Водителям, не сменившим летние шины на зимние, а также с малым опытом вождения, необходимо отказаться от поездок в ближайшие дни, до наступления более благоприятных условий.
Личный состав Госавтоинспекции переведен на усиленный режим работы.
В случае непредвиденных ситуаций, связанных с поломкой транспортных средств либо другими происшествиями в пути, водителям советуют обращаться за помощью к ближайшему экипажу ДПС или звонить в единую диспетчерскую службу по телефону 112.
Челябинск, Виктор Елисеев
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