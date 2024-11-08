В челябинском парке неизвестный бегун нападает на женщин

В экопарке на северо-западе Челябинска неизвестный устроил охоту на женщин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одно из нападений произошло утром вчера, 7 ноября. Об этом рассказала сама пострадавшая пенсионерка.

По словам челябинки, она выгуливала собак – шпица и пинчера. Женщина шла по краю широкой дорожки рядом со своей собакой, когда увидела бежавшего навстречу мужчину. В какой-то момент она повернулась к нему спиной, и тогда он сильно толкнул ее, вытолкнув с дороги. «Сказал, что я неправильно хожу, что надо идти по другой стороне, обозвал по-всякому и побежал дальше. Я удивилась, сказала, что дорога широкая, и он мог нас оббежать. В ответ услышала брань», – рассказала женщина.

Через несколько секунд бегун вернулся. «Когда он с нами поравнялся, я направила на него телефон и начала снимать. В этот момент он на меня набросился с кулаками, пинал, орал, материл по-всякому, – цитирует 74.ру челябинку. – Мне повезло, что на тренажерах был какой-то молодой человек, и он подошел. Если бы не этот парень, тот мужчина бы просто забил меня, потому что кидаться он начал жутко».

В полицию женщина решила не обращаться. Но оказалось, что это не первая челябинка, на которую напали в экопарке. Еще одно нападение произошло летом.

«У меня очень старый пес, ему 13 лет, артроз и куча других заболеваний. У меня военная травма, стоит протез. В тот момент у обоих как раз было обострение, мы оба себя плохо чувствовали, сильно хромали. В какой-то момент собака легла отдыхать на дорожке, а я увидела на дереве рыжего кота. Решила сфотографировать его, чтобы выложить в группу потеряшек. Мимо со стороны лесного экстрима шел мужчина, абсолютно трезвый. Проходя, он задал один единственный вопрос: «Что у вас там, белочка?» Я говорю: «Нет, кот». Стою, фотографирую, а он обходит меня со спины, подставляет мне под глаз ключ металлический и говорит: «Не дергайся, я тебе сейчас ключом глаза выколю». – рассказала горожанка.

Женщина смогла вывернуться, ударить мужчину по руке и выхватить из кармана газовый баллончик. Увидев это, неизвестный стал грозить, что убьет ее. Потом начал кидаться в нее бревнами, оказавшимися поблизости.

Лишь когда женщина сумела дозвониться мужу, и тот с криком прибежал к ней, неизвестный сбежал. Челябинка обратилась с заявлением в полицию, но нападавшего не нашли.

Возможно, были и другие нападения. По крайней мере, так говорят жители ближайших микрорайонов.

В полиции факт летнего нападения подтверждают, отмечая, что больше в полицию никто не обращался. По единственному заявлению расследуется уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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