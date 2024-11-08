Из-за аварии отключено водоснабжение в центре Челябинска

Больше десяти домов в центре Челябинска остались без водоснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», коммунальная авария произошла вечером четверга, 7 ноября, у ТРК «Урал».

Оказались повреждены сети водоснабжения на пересечении улиц Елькина и Красной. Около 21:00 была отключена подача воды в 10 многоквартирных домах, а также 2 дошкольных учреждениях.

Сегодня организован подвоз воды.

Аварийная бригада МУП «ПОВВ» проводит работы по устранению повреждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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