Из-за аварии отключено водоснабжение в центре Челябинска

Больше десяти домов в центре Челябинска остались без водоснабжения.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», коммунальная авария произошла вечером четверга, 7 ноября, у ТРК «Урал».
Оказались повреждены сети водоснабжения на пересечении улиц Елькина и Красной. Около 21:00 была отключена подача воды в 10 многоквартирных домах, а также 2 дошкольных учреждениях.
Сегодня организован подвоз воды.
Аварийная бригада МУП «ПОВВ» проводит работы по устранению повреждения.
Челябинск, Виктор Елисеев
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